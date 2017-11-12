Ижевские мародеры пытались поживиться в пострадавшем от взрыва доме

Правоохранительные органы Ижевска сообщили о попытке проникновения в квартиры девятиэтажного дома, угловой подъезд которого обвалился из-за взрыва бытового газа, передает «Интерфакс».

Речь идет о мародерстве, которое было оперативно пресечено полицейскими. Злоумышленники рассчитывали пробраться в квартиры, доступ в которые остался открытым в связи с ЧП, и забрать оттуда оставшиеся на обломках вещи.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заверил, что пострадавшее от взрыва здание тщательно охраняется в любое время суток. «Вывозились естественно обломки, мусор, там оставались какие-то личные вещи. И попытка мародерства была. Но она пресечена была в первые минуты», — рассказал чиновник. По его словам, попытка украсть вещи была всего одна.

Напомним, сегодня в уцелевшие квартиры одного из подъездов впервые пустили жильцов, чтобы они могли оценить масштаб нанесенного инцидентом ущерба. В ближайшее время планируется аналогичным образом проинспектировать два других оставшихся целыми подъезда.

По последним данным, в квартиры этих подъездов уже вернули электричество, горячую и холодную воду, а также восстановили отопление.

Взрыв в квартире на третьем этаже в угловом подъезде дома №261 на Удмуртской улице прогремел в пятницу около 15:45 по местному времени. По подозрению в его организации арестован сын хозяйки квартиры Александр Копылов. На допросе он признался, что испытывал к соседям острую неприязнь, так как постоянно слышал их голоса, которые его «позорили». Когда он открывал газовый вентиль, утверждает мужчина, навязчивые голоса смолкали.

«По показаниям самого подозреваемого, он умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя в своей квартире, затем скрылся», — рассказал источник в правоохранительных органах.

В результате обрушения подъезда погибли семь человек, включая двоих детей. Еще три подростка получили травмы.