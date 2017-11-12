Родченков пригрозил России новыми разоблачениями на Олимпиаде-2018

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ставший основным информатором при подготовке знаменитого «доклада Макларена», пригрозил в случае допуска сборной РФ на Олимпийские игры 2018 года обнародовать новые данные об употреблении запрещенных препаратов россиянами, пишет «Спорт Экспресс» со ссылкой на Mail on Sunday.

В настоящее время Родченков, которого в России заочно перевели в статус обвиняемого по делу об уничтожении допинг-проб спортсменов и завели уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования, скрывается в США.

«Следствием собрано достаточно доказательств того, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов в нарушение требований Международного стандарта для лабораторий WADA и письма агентства о хранении таких проб», — заявил по этому поводу Следственный комитет России.

Напомним, Родченков стал основным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) при подготовке доклада о систематическом употреблении запрещенных препаратов российскими спортсменами и якобы имевшем место централизованном сокрытии этих фактов «на высшем уровне», то есть с ведома как минимум министерства спорта.

Однако 8 ноября СКР сообщил, что удалось опровергнуть аргументы независимого эксперта WADA Ричарда Макларена в пользу его теории о подмене положительных допинг-проб на отрицательные в Сочинской антидопинговой лаборатории зимой 2014 года.

О том, что руководство WADA могло поручить Родченкову уничтожить пробы российских спортсменов, чтобы потом иметь возможность бездоказательно обвинять их в употреблении допинга, СКР заявлял еще год назад.

Напомним, в настоящее время Международный Олимпийский комитет обсуждает различные варианты, связанные с участием России в Играх-2018, которые пройдут в Южной Корее. Рассматривается как запрет, так и различные «ограничительные» меры типа запрета на выступление под государственным флагом РФ и исполнение гимна.