«Роскосмос» пригласил россиян полюбоваться «танцем» Юпитера с Венерой

Завтра утром, 13 ноября, в небе можно будет понаблюдать за необычным явлением — сближением Юпитера с Венерой, которые пройдут на расстоянии всего 0,3 градуса друг от друга. Если повезет, и небо окажется ясным, то особенно четко планеты будут видны перед рассветом с 06:45 мск, сообщает «Роскосмос» на своей странице в Facebook.

«Выход Юпитера на утреннее небо подарит наблюдателям прекрасные утренние картины в течение всей последующей недели с 12 по 17 ноября 2017 года. С 16 ноября к небесному представлению подключится тонкий стареющий серп Луны (18 ноября – новолуние). Наблюдения сближения светил можно проводить начиная с 7:00 мск над юго-восточным горизонтом», — говорится в сообщении.

14 ноября Юпитер взойдет раньше Венеры, примерно в 06:40, и в последующие дни будет подниматься все выше и выше над горизонтом, а его «спутница», наоборот, начнет постепенно снижаться.

Еще одно интересное зрелище предстоит 17 ноября в 07:00 – на 4 градуса севернее Юпитера и Венеры пройдет Луна, образовав с ними «красивое утреннее трио ярких светил».