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12 ноября 2017, 20:24
Голливуд секс-скандал телевидение

«Карточный домик» решили снимать без Спейси

Кевин Спейси в сериале «Карточный домик»
Кевин Спейси в сериале «Карточный домик»
фото: 6abc Action News

Кинокомпания Netflix собирается доснимать популярный телесериал «Карточный домик», в котором оскандалившийся актер Кевин Спейси играет роль президента США, но переписав сценарий с «изъятием» главного героя, передает «Интерфакс» со ссылкой на эфир CNN.

Дело в том, что сценарий шестого сезона уже написан, но сотрудничество Спейси с Netflix уже прекращено. Теперь перед сценаристами поставлена задача переработать сюжет так, чтобы можно было закончить съемки без участия главного героя и уже по завершении сезона закрыть сериал.

Американский «Карточный домик» не оригинален — ему предшествовал снятый в 1990 году одноименный британский сериал, где главным героем является лидер парламентской фракции консервативной партии Фрэнсис Уркхарт, который по ходу развития событий вступает в борьбу за пост премьера. В оригинале сериал заканчивается убийством главного героя. Не исключено, что такой же вариант выберут и сценаристы американской версии.

Предполагается, что судьба «Карточного домика», из которого изгнали Спейси, будет решена до 23 ноября. Съемки шестого сезона до этого времени заморожены. Девять человек из съемочной группы присоединились к обвинениям в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес актера.

Напомним, Кевин Спейси внезапно объявил в твиттере о своей гомосексуальной ориентации, и это совпало с первыми прозвучавшими в его адрес обвинениями — от актера, который на момент инцидента был несовершеннолетним.

Другой молодой коллега заявил, что Спейси его изнасиловал.

Затем последовали и другие, так что в результате Спейси лишился не только роли в «Карточном домике», но и премии «Эмми». Кроме того, сцены с его участием вырежут из нового фильма Ридли Скотта «Все деньги мира». Были также прецеденты отмены показов уже готовых фильмов, в которых сыграл актер.

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