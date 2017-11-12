Поклонников Задорнова пустили на закрытую церемонию прощания с ним

В ритуальном зале морга подмосковной клинической больницы «МЕДСИ» состоялась церемония прощания с российским сатириком Михаилом Задорновым, который скончался в минувшую пятницу от онкологического заболевания головного мозга.

По оценкам журналистов, около 100 человек ждали у ограды медицинского учреждения в расчете на то, что их все же пропустят внутрь: церемония, по воле покойного, проходила в закрытом режиме. Тем не менее поклонников артиста все же пропустили внутрь примерно через полтора часа после начала прощания, передает РИА Новости.

Изначально же предполагалось, что проститься с Задорновым смогут только его родственники и самые близкие друзья. Члены семьи сатирика ранее обратились к журналистам с призывом «не создавать суету вокруг его смерти» и напомнили, что он «всегда охранял свою жизнь от чужого назойливого вмешательства».

Похороны Михаила Задорнова состоятся в Латвии, его похоронят рядом с могилой отца. В Государственной думе предложили увековечить память сатирика, присвоив его имя одной из улиц на территории Новой Москвы.

Напомним, в последнее время из-за тяжелой болезни 69-летний Задорнов крайне мало выступал — он проходил курс химиотерапии, которая мешала концертной деятельности, и часть встреч со зрителями пришлось отменить. На одном из октябрьских концертов у сатирика случился эпилептический припадок прямо на сцене. Задорнов также отказался от участия в нескольких проектах из-за лечения.