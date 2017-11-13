Семья Задорнова поделилась планами о его похоронах

На официальной странице российского сатирика Михаила Задорнова «ВКонтакте» появилась информация о его похоронах: они состоятся 15 ноября, говорится в сообщении, опубликованном со ссылкой на семью артиста.

Как стало известно ранее, Задорнова похоронят рядом с могилой отца. «Сообщаем вам, что 15 ноября в 11.00 в соборе Александра Невского в Риге начнется отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом», — написано на страничке сатирика в соцсети.

Кроме того, родственники Задорнова выразили благодарность в адрес всех людей, которые поддерживали их на протяжении последних дней, омраченных утратой. «Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность. Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель», — говорится в заявлении.

Напомним, Михаил Задорнов скончался в минувшую пятницу в возрасте 69 лет, причиной смерти стало онкологическое заболевание мозга. Последний концерт сатирика состоялся в октябре, из-за химиотерапии ему пришлось отменить ряд выступлений и пересмотреть свое участие в некоторых проектах.

Прощание с артистом состоялось в траурном зале одной из подмосковных клиник. Предполагалось, что оно пройдет в закрытом режиме, с допуском только для родных и близких друзей, но у ограды больницы собралось около сотни поклонников Задорнова, и через полтора часа после начала церемонии прощания их тоже пропустили внутрь.