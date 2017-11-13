Иран и Ирак насчитали 414 жертв землетрясения

Появились новые данные о численности жертв землетрясения, которое произошло накануне ночью на границе Ирака с Ираном: Associated Press сообщает о 414 погибших в обеих странах.

Власти западной иранской провинции Керманшах, сильнее всего пострадавшей от подземной стихии, заявили о гибели 407 человек, а в курдском регионе Ирака погибли по меньшей мере семеро местных жителей.

В Иране пострадали около 6,7 тысяч человек, в Ираке за медицинской помощью обратились 535 человек.

Напомним, эпицентр землетрясения находился в 31 км от иракского города Халабджа на глубине 23,2 километра. Глава МЧС РФ Владимир Пучков выразил свои глубокие соболезнования властям Ирака и Ирана, после чего предложил помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Ранее гуманитарную помощь иракским властям переправила Турция.

В Иране около 70 тысяч человек лишились крова и находятся в палаточных лагерях. Глава страны Хасан Роухани приказал обеспечить их всем необходимым.