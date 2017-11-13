Евросоюз запретил поставки оружия в Венесуэлу

На заседании Совета Евросоюза главы МИД стран-членов организации постановили запретить поставки в Венесуэлу оружия и оборудования, которое можно использовать для репрессий.

«Совет сегодня единогласно решил принять ограничительные меры, подчеркивая свое беспокойство в связи с ситуацией в стране. Они состоят из эмбарго на поставки оружия и соответствующего оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий», — сказано в заявлении Совета ЕС.

Индивидуальные санкции пока введены не были, но на заседании был принят нормативный документ на запрет на въезд и заморозку активов.