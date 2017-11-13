Биткоин за неделю подешевел почти на треть

Самая популярная криптовалюта в мире — биткоин — продолжает стремительно терять в цене. Достигнув в минувшую среду исторического максимума, ее курс резко снижается: так, за выходные он упал на 10%, а за прошлую неделю в целом — почти на треть, сообщает Bloomberg.

Утром 13 ноября курс биткоина составил 5605 долларов, тогда как еще 8 ноября криптовалюта стоила 7882 доллара.

Эксперты предполагают, что этот процесс объясняется интересом инвесторов к альтернативной криптовалюте — биткоин кэш (Bitcoin Cash), которая появилась в августе нынешнего года и с минувшей пятницы подорожала на 40%. Правда, сегодня утром ее курс на торгах в Гонконге упал с воскресных 2426 долларов до 1379 долларов.

Блок Bitcoin Cash больше, чем у «классического» биткоина, этим и объясняется интерес инвесторов. Технически это означает более высокую скорость транзакции и низкий размер комиссионных.

Напомним, накануне стоимость Bitcoin Cash подскочила на 1 тысячу долларов за сутки. Саму тысячедолларовую «психологическую отметку» криптовалюта преодолела 11 ноября, и тогда же «классический» биткоин впервые с октября начал дешеветь.

Биткоин кэш появился после запуска нового протокола сети биткоин Segwit2x: многие, кто работал на тот момент с этой криптовалютой, не захотели менять формат, поэтому им была предложена альтернатива.

В октябре «обычный» биткоин преодолевал «психологические отметки» курса с рекордной быстротой: 6 ноября он перевалил за 7,5 тысячи долларов, а 1 ноября — за 6,5 тысячи долларов.