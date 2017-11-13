Глава масонской организации отказался от взыскания ущерба с Милонова

Глава масонской Великой ложи России Андрей Богданов не имеет материальных претензий к депутату Госдумы РФ Виталию Милонову. Об этом сообщает RNS со ссылкой на юриста Богданова Антона Палюлина.

«У нас действительно готов иск с требованиями опубликовать опровержение, у нас готова экспертиза, которая подтвердила, что высказывания депутата Милонова являются оскорбительными и не соответствующими действительности. Но вместе с тем нами разрабатывалась позиция по взысканию компенсации расходов на восстановление политической репутации Андрея Владимировича Богданова. Но поскольку Андрей Владимирович сам является политтехнологом и восстанавливает свою политическую репутацию самостоятельно, мы не можем подтвердить расходы, которые были бы отнесены на внешних специалистов», — отметил он.

Тем не менее, Богданов подаст иск о компенсации морального вреда без взыскания расходов и потребует опубликовать опровержение в СМИ.

«Также на стороне истца будет выступать некоммерческое партнерство по развитию масонских традиций "Великая ложа древних и принятых вольных каменщиков", а также соистцами выступят те масоны, которые сочтут себя оскорбленными», — заявил Палюлин.

Ранее Милонов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить деятельность масонских сообществ в России,так как они могут вмешиваться в политику.