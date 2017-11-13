Песков прокомментировал слова Бреннана о запугивании Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «неверным» заявление экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что президент США Дональд Трамп боится своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Джон Бреннан в интервью телеканалу CNN сделал предположение, что Трамп опасается неких фактов, которые могут стать гласными в результате расследования о «российском вмешательстве в выборы». Он также высказал подозрение, что американский президент по какой-то причине боится самого Владимира Путина.

Эти высказывания Бреннан позволил себе после заявление Дональда Трампа о том, что Путин был оскорблен предположениями о вмешательстве, а это нехорошо для США. Американский лидер также назвал расследование о вмешательстве искусственным барьером между двумя странами.