Число жертв землетрясения в Иране увеличилось до 200 человек

Число погибших в результате землетрясения в Иране достигло 200 человек, сообщает телеканал PressTV. Есть информация о 1600 раненых. Наибольшее количество погибших и максимальные разрушения зафиксированы в провинциях Керманшах и Илам.

В зоне бедствия развернуты поисковые и спасательные операции, для отправки пострадавших в Тегеран подготовлено свыше 20 вертолетов. Местное отделение Красного полумесяца подключилось к спасательным работам. Местные СМИ сообщают, что нефтегазовая структура не пострадала.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, за последние несколько часов были зарегистрированы 12 повторных толчков магнитудой от 3,6 до 4,7. Иранцы покинули свои дома и жгут костры, опасаясь повторения землетрясения.

Ранее 13 ноября стало известно, что в результате землетрясения магнитудой 7,6 в Иране погиб 141 человек, около тысячи были ранены.