РФ назвала вбросом сообщение о посещении американцами АПЛ «Чакра-2»

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев назвал вбросом информацию СМИ о том, что представители ВМС США посетили переданную Россией в лизинг Индии атомную подводную лодку «Чакра-2». Его слова приводит «Интерфакс».

«Это вброс — по поводу лодки», — отметил Шугаев в комментарии «России 24».

Глава службы пояснил, что после отмены санкций за индийский рынок развернулась серьезная борьба, и теперь Россию «пытаются выдавить всеми правдами и неправдами».