СМИ сообщили о росте цен на шампанское на 15% к Новому году

Цены на шампанские и игристые вина в России к Новому году увеличатся на 10-15%, пишут «Известия» со ссылкой на главу Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова.

Нижний ценовой сегмент, «Советское шампанское», затронет повышение около 10%, средний и «средний плюс» - самое большое, около 15%. Увеличение цен связано с сезонным спросом и неурожаем вин во Франции. Такие же прогнозы эксперты дают относительно цен на коньяк.

Гендиректор импортера европейских вин Simple Максим Каширин рассказал изданию, что в этом году во Франции урожай на 20-25% ниже, чем в предыдущие годы. Однако он подчеркнул, что «драматического роста» цен ожидать не стоит.

По данным издания, сейчас средняя цена за бутылку шампанского составляет 164 рубля. Столько же, по данным Росалкогольрегулирования, оно стоило в октябре 2015 года.