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13 ноября 2017, 15:55
Госдума закон об «иностранных агентах» законотворчество СМИ

В Госдуме назвали действующие в России СМИ-«иноагенты»

Логотип CNN
Логотип CNN
Zach Graves

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что под разрабатываемый закон об СМИ-иноагентах могут подпасть радио «Свобода», немецкая Deutsche Welle, CNN и «Голос Америки». Но корпункты и социальные сети затронуты не будут, пишет «Интерфакс».

Исаев сообщил, что в Госдуме состоялось совещание руководителей всех фракций, на котором решено разработать ответные меры и принять закон об иностранных агентах в РФ. Ими объявят все СМИ, финансируемые правительством или проправительственными структурами за рубежом, которые активно действуют на территории РФ и вмешиваются в избирательный процесс.

Депутат отметил, что для принятия закона придется разработать несколько подзаконных актов, так как это вопрос процедуры.

«Но мы постараемся сделать достаточно добротный закон, чтобы максимальное количество норм было законом, а не подзаконными актами», — сказал Андрей Исаев.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что закон о СМИ-иноагентах не будет касаться корпунктов и социальных сетей.

«Корпункты у нас вообще регулируются аккредитацией при департаменте информации и печати МИД», — сказал он агентству.

Толстой также отметил, что нововведение не коснется непосредственно корреспондентов CNN или BBC, а только юридических лиц, представителей компаний.

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