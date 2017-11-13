Медведев объяснил санкции конкурентной борьбой

Премьер Дмитрий Медведев считает санкции инструментом, который все чаще используется в рамках конкурентной борьбы. Об этом он заявил во время выступления на саммите АСЕАН-2017, сообщает РИА Новости.

«Все чаще используются и методы так называемого протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы», — пояснил Медведев.

По словам премьера, бурное развитие электронной коммерции и цифровых технологий и международное регулирование в мировой торговле не отменяют того, что «по-прежнему существует в прежних рамках, парадигме 40-летней давности».

Кроме того, Медведев добавил, что сохраняется и нестабильность сырьевых рынков.