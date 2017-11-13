Песков анонсировал пресс-конференцию Владимира Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре, ближе концу года. Об этом пишет РИА Новости.

Точную дату официальный представитель Кремля назвать отказался.

Кроме того, Песков ответил на вопрос о том, когда президент обратится к Федеральному собранию. «Я не смогу ответить на ваш вопрос. Вы знаете, что после того, как президент принимает решение о сроках оглашения послания, мы делаем соответствующее сообщение. До сих пор мы ничего не сообщали о сроках, сообщим своевременно», — заявил Песков.

Напомним, ранее информированные источники сообщали, что ежегодная пресс-конференция Путина намечена на 14 декабря.

Другие источники утверждали, что президентское послание Федеральному собранию может быть перенесено с декабря текущего года на январь 2018 года.