В Совфеде назвали дату назначения президентских выборов

Первый заместитель председателя сенатского комитета по конституционному законодательству Алексей Александров заявил, что на заседании Совета Федерации, которое состоится 15 декабря, вероятнее всего, будет решен «вопрос с назначением выборов президента РФ», передает РИА Новости.

Российский закон «О выборах» предполагает, что дата их проведения должна быть назначена верхней палатой российского парламента в период с 7 декабря по 17 декабря. Сами выборы состоятся в марте следующего года.

О том, что президентские выборы будут назначены на заседании СовФеда 15 декабря, журналистам говорила спикер палаты Валентина Матвиенко еще в конце октября — правда, тогда она указывала другой временной промежуток, отведенный законом для принятия этого решения (с 8 декабря по 15 декабря).

Между тем РБК со ссылкой на некого федерального чиновника утверждает, что действующий глава государства Владимир Путин уже «определился, что будет участвовать» в выборах, и сообщит об этом либо до объявления даты Советом Федерации, либо после. Большинство опрошенных изданием источников уверены, что заявление о своем участии президент РФ сделает до съезда «Единой России», который состоится 22-23 декабря, и ежегодного Форума действий ОНФ (он также пройдет во второй половине декабря). Еще один источник — правда, он в меньшинстве, — считает, что Путин объявит о намерении выдвинуть кандидатуру на выборы в первые дни после Нового года.