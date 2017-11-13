В Минобороны опровергли сдачу Абу-Кемаля

Представитель российской группировки сил в Сирии назвал слухи о сдаче Абу-Кемаля в Сирии «голословными», сообщает РИА Новости.

«Все сообщения "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаля — голословная пропаганда. Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения», — сказал он.

В настоящее время военные подавляет остаточные очаги сопротивления и прочесывают город и его пригороды. Вскоре начнется разминирование кварталов.

Это заявление было сделано в ответ на сообщение агентства Fars о том, что боевики якобы вернулись в город. Агентство также проинформировало о том, что вокруг Абу-Кемаля идут бои, в ходе которых сирийские войска пытаются вернуть контроль над ним.