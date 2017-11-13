Государство обязалось платить по кредитам ВЭБа до 2061 года

Государственные гарантии, выданные Внешэкономбанку, будут продлены на 45 лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака. Соответствующие поправки внесены правительством в проект федерального бюджета на 2018–2020 гг.

Речь идет о проблемных активах, переданных Фонду промышленных активов, учредителем которого является Внешэкономбанк (но в группу ВЭБ этот фонд не входит). «Деятельность фонда сосредоточится на реструктуризации долгов крупнейших промышленных активов, будет нацелена на повышение эффективности работы с ними», — говорили при его учреждении представители банка.

Фонд был создан в конце 2016 года для вывода с баланса ВЭБа обесцененных и убыточных украинских активов (в основном это кредиты на покупку акций и финансирование металлургических предприятий на территории Украины, выданные еще до 2014 года неким инвесторам — как российским, так и украинским).

«Ведомости» со ссылкой на свои источники уточняют, что это Индустриальный союз Донбасса и «Сибуглемет». Дело в том, что в тот период, когда действующий президент РФ Владимир Путин возглавлял правительство и одновременно наблюдательный совет Внешэкономбанка, ВЭБ выдал неназванным инвесторам кредиты на 8 млрд долларов под покупку промышленных активов на Украине — главным образом в Донбассе. Этих инвесторов никогда не упоминали, а в отчетности банка они фигурируют как «третьи стороны».

Forbes неоднократно называл эти кредиты «политическими инвестициями». Они перестали обслуживаться после начала боевых действий на востоке Украины. Глава ВЭБа Сергей Горьков говорил РБК, что сформированный банком портфель «нельзя назвать прекрасным», поскольку «у него есть определенные проблемы», оцениваемые в 1,5 трлн рублей. «В целом больше триллиона удалось найти», — утверждал он в июне, добавляя, что до конца нынешнего года необходимо решить вопрос об оставшихся 500 млрд рублей.

Обязательства государства возникли следующим образом. ВЭБ выдал Фонду промышленных активов кредит на выкуп у него же самого прав требования по упомянутым проблемным активам, а правительство предоставило по этому кредиту госгарантию на 548 млрд рублей — то есть обязалось вернуть этот долг Внешэкономбанку, если фонд не сможет. Неизвестно, как какой срок распространяется данная ранее госгарантия, но теперь предложенные правительством поправки предполагают ее продление до 2061 года.

Первый заместитель председателя правления ВЭБ Николай Цехомский ранее сообщал, что в конце прошлого года госгарантии были выданы по обязательствам Фонда промышленных активов и перед «Газпромом» — на 315 млрд рублей.