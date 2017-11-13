МЧС РФ предложило Ирану помощь в устранении последствий землетрясения

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил иранским властям помощь в ликвидации последствий землетрясения, сообщает РИА Новости.

«От имени МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи с разрушительным землетрясением. Сообщите, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными в деле борьбы с природной стихией», — говорится в его телеграмме, направленной министрам внутренних дел Ирана и Ирака Абдолрезу Рахмани-Фазли и Касиму Мохаммаду аль-Араджи.

Ранее свои соболезнования в связи с гибелью жителей обеих стран выразил президент России Владимир Путин.

Число жертв землетрясения в Иране возросло до 395 человек, передает иранское новостное агентство Tasnim. Пострадали в общей сложности 6650 человек.

Пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко сообщил РБК, что россияне при землетрясении не пострадали. Также не был нанесен ущерб имуществу российской дипмиссии.