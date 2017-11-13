Иран сообщил об увеличении числа жертв землетрясения

Управление медицинской службы иранской провинции Керманшах сообщило об увеличении числа жертв землетрясения, которое произошло на западе страны. В настоящее время речь идет о 328 погибших. Количество пострадавших по-прежнему уточняется, оно уже перевалило за 4 тысячи человек, передает РИА Новости.

Около 70 тысяч иранцев лишились жилья, разрушенного подземными толчками. Сейчас они находятся в палаточных лагерях, организованных сотрудниками Красного Полумесяца. Глава государства Хасан Роухани издал особое распоряжение о том, чтобы переселенцы были обеспечены всем необходимым.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Ирана и Ирака — в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от города Керманшах — в минувшее воскресенье, его очаг залегал на глубине около 10 км.

В Ираке подземная стихия спровоцировала обвал горных пород и разрушение нескольких зданий. В целом в стране жертвами землетрясения стали восемь человек, количество пострадавших превышает 400 человек. Для ликвидации последствий ЧП Турция направила иракцам гуманитарную помощь.