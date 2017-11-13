СМИ узнали о местонахождении разыскиваемого Тельмана Исмаилова

Бывший владелец московского Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, объявленный в международный розыск после заочного ареста в рамках уголовного дела об убийствах, может находиться в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой осведомленный источник.

«По имеющимся данным, он в Турции», — сказал он, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, об аресте бизнесмена стало известно накануне. Следствие считает его виновным в организации убийств двух человек и незаконном обороте оружия. Адвокат Исмаилова заявила об обжаловании решения суда: по ее словам, слушание в апелляционной инстанции состоится 15 декабря.

Защитник бизнесмена утверждает, что он не пропустил бы заседание суда об избрании меры пресечения, если бы его должным образом уведомили о предъявлении обвинений, которое состоялось еще 19 октября.

По версии адвоката, претензии следствия к Исмаилову объясняются показаниями Мехмана Керимова, который проходит по делу об убийстве Владимира Савкина и Юрия Брилева. Он, как утверждает юрист, согласился на сделку, условия которой предполагают не только признание вины, но и «сдачу» кого-то из новых фигурантов. «Поэтому Керимов принял решение оговорить Тельмана Исмаилова. Но он не мог быть к этому причастен никоим образом», — заявила адвокат.

Убийство, о котором идет речь, произошло 16 мая 2016 года. Следствие считает, что оно было совершено из-за долга Исмаиловых перед Савкиным, у которого они несколькими годами ранее купили торговый центр, но так и не смогли расплатиться до конца — оставалось около 5,5 млн долларов.

Брилев — друг Савкина — пошел с ним на встречу с должниками, полагают следователи, и был убит заодно. Их тела обнаружили в Toyota Land Cruiser, стоявшей на обочине дороги в районе 30-го километра Новорижского шоссе в Подмосковье.