Британские спецслужбы заподозрили «Лабораторию Касперского» в работе на ФСБ

Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за информационную безопасность британских властей, заподозрил «Лабораторию Касперского» в работе в интересах ФСб. Источник Financial Times заявил, что она собирала данные о британских пользователях.

Информация собиралась с помощью антивирусной программы, которую банк Barclays бесплатно предлагал пользователям с 2008 года. Сейчас ею пользуются свыше двух миллионов клиентов кредитной организации.

В Barclays изданию сообщили, что действовали в соответствии с коммерческим соглашением и в настоящее время решили прекратить сотрудничество с «Лабораторией Касперского». Руководство банка утверждает, что пока никаких уведомлений на этот счет от GCHQ не поступало. Как подчеркивает Financial Times, до сих пор нет никаких доказательств того, что клиенты банка стали жертвой шпионажа.

Ранее американское правительство отказалось от закупок ПО российской компании из-за подозрений в связях со спецслужбами РФ.

Позже WikiLeaks проинформировал, что располагает данными об использовании ЦРУ для взлома компьютеров вируса, замаскированного под софт «Касперского».