«Лаборатория Касперского» отвергла подозрения в шпионаже в Британии

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила ТАСС, что нет никаких доказательств того, что клиенты сотрудничавшего с компанией банка Barclays были скомпрометированы с помощью Kaspersky Internet Security.

Представители компании отметили, что все обвинения беспочвенны, а обвинившая их газета Financial Times ссылалась на непроверяемые анонимные источники.

«В настоящее время "Лаборатория Касперского" продолжает работать с банком Barclays, предоставляя его клиентам продукт для домашних пользователей Kaspersky Internet Security. Мы надеемся продолжить наше сотрудничество с Barclays», - заявил управляющий директор компании в Великобритании и Ирландии Адам Маскатийя.

Напоминаем, 13 ноября Financial Times опубликовала статью, в которой со слов высокопоставленного правительственного чиновника сообщила, что британская спецслужба Центр правительственной связи (GCHQ) выказала обеспокоенность сотрудничеством Barclays с «Лабораторией Касперского».