КНДР ускорила оформление виз россиянам до трех-пяти дней

Советник посольства Северной Кореи в РФ Ким Сен Хун заверил, что теперь заявки на получение виз российскими гражданами обрабатываются значительно быстрее, чем раньше, — в течение трех-пяти дней, передает «Лента.ру» с пресс-конференции в Москве. По словам дипломата, ранее рассмотрение заявок могло длиться до полумесяца.

Ким Сен Хун выразил надежду на то, что увеличение турпотока позволит изменить сложившийся в мире негативный образ Северной Кореи как нищей и отсталой страны. Во всяком случае, подчеркнул представитель посольства КНДР, туристы смогут самостоятельно составить представление о республике. Кроме того, заявил дипломат, у них появится возможность убедиться в том, «как сплотился народ перед лицом беспрецедентных санкций со стороны Запада».

Северокорейские визы россияне могут оформить в посольстве КНДР в Москве и двух консульствах, которые находятся в Хабаровске и Владивостоке. Стоимость оформления в зависимости от места подачи заявки варьируется от 10 до 60 долларов. Список документов, необходимых для получения визы, невелик — это заграничный паспорт, справка с места работы, заполненная анкета и фотографии.

Несмотря на готовность КНДР ускорить выдачу туристических виз гражданам РФ, поехать в Северную Корею самостоятельно практически невозможно: страна впускает только организованные группы, в противном случае разрешение на въезд не будет выдано.