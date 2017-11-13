Полонский запросил у ЦИК разрешение выдвигаться в президенты

В ЦИК РФ направлен запрос насчет его официальной позиции по поводу возможного участия бизнесмена Сергея Полонского в президентских выборах, которые состоятся в марте. Текст запроса, поданного адвокатом предполагаемого кандидата, опубликован в его аккаунте Twitter.

Адвокат Полонского напоминает, что предъявленное его клиенту обвинение в ходе вынесения приговора было переквалифицировано с мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).

В первом случае речь шла о тяжком преступлении, караемом лишением свободы на срок до 10 лет, во втором — о преступлении средней тяжести с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Вторая статья утратила силу в прошлом году, однако, как отмечает адвокат бизнесмена, в любом случае его подопечный не был осужден за тяжкое преступление (это является препятствием для участия в президентских выборах).

Кроме того, Полонский был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, а это, как пояснил в адресованном ЦИКу запросе его адвокат, с точки зрения ч. 2 ст. 86 УК РФ («Судимость») равноценно признанию его несудимым — это также играет существенную роль для кандидата в президенты.

«В этой связи прошу вас сообщить официальную позицию ЦИК РФ в отношении допуска до участия в выборах президента РФ в 2018 году Полонского С. Ю.», — пишет автор запроса.

Напомним, на прошлой неделе Московский городской суд признал законным решение освободить бизнесмена. После этого Полонский обнародовал свое решение баллотироваться в президенты России.

Его обвиняли в мошенничестве с более 2,6 млрд рублей дольщиков, вложивших деньги в строительство жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». Приговор бизнесмену был вынесен в июле Пресненским судом — пять лет колонии общего режима, от которых подсудимого освободили тут же в зале в связи с истечением срока давности.

Закон «О выборах президента РФ» запрещает избираться гражданам, приговоренным к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и ко дню голосования имеющим неснятую и непогашенную судимость. Кроме того, баллотироваться нельзя в течение десяти лет после снятия или погашения судимости за тяжкое преступление (и 15 лет — за особо тяжкое).