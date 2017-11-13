СМИ узнали о неспособности АНБ найти источник утечек информации

Агентство национальной безопасности США до сих пор не смогло найти источники утечки информации, украденной группировкой Shadow Brockers. Продолжающееся расследование мешает сотрудникам работать, пишет New York Times.

Компьютеры агентства были взломаны в 2015 году, но значимых результатов расследования до сих пор нет.

Эксперты издания утверждают, что украденные хакерами данные стали основой для нескольких масштабных атак вирусов-вымогателей, состоявшихся за несколько последних месяцев.

По некоторым данным, утечка кодов произошла из отдела операций с индивидуальным доступом (Tailored Access Operations, TAO). Он контролировал разработки программ взломов компьютерных сетей и анализировал их на уязвимость, а также покупал коды взлома в интернете.

Среди украденных Shadow Brockers пакетов есть целые наборы инструментов без изменений. Это говорит о наличии пособника в АНБ. Однако остается и возможность и внешнего взлома.

ФБР арестовало трех сотрудников агентства, но до сих пор неясно, прекратилась ли утечка данных. Затянувшееся расследование влияет на моральный дух специалистов АНБ — многие из них уволились и перешли в коммерческие структуры.