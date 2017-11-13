Мединский доложил Путину о развитии кино и театра в России

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава министерства культуры РФ Владимир Мединский рассказал главе государства о работе «Фонда кино», «Ленфильма» и «Союзмультфильма». Об этом сообщает Кремль.

Руководитель Минкульта отметил, что, помимо небольшой субсидии, выделенной «Фонду кино», которая пойдет на возрождение кинотеатров в малых городах, в программу вложатся региональные власти и местный бизнес.

Мединский также пригласил Путина ближе ознакомиться с положением дел в российской киноиндустрии.

«Владимир Владимирович, по киностудиям вы все знаете. Вы бывали на "Ленфильме" не так давно. С огромным удовольствием пригласил бы вас, если вы полчаса найдете, заехать на "Союзмультфильм", потому что фактически эта киностудия возрождается с нуля. Вы давали соответствующие поручения», — сказал министр.

Глава Минкульта заверил президента, что в рамках его поручения на возрождение киностудий ежегодно выделяется 50 млн рублей госсубсидий. Более того, сумма была увеличена до 200 млн рублей. Мединский отметил, что многим художникам не выплачивается заработная плата, и потребуется «много работы», чтобы разрешить все конфликтные ситуации.

Глава Минкульта доложил президенту, что театр становится одной из самых быстрорастущих отраслей – в текущем году посещаемость увеличилась на 22%.

«По поводу театральной работы за эти три квартала. Если мы сравниваем количество зрителей и продажу билетов с тремя кварталами предыдущего года, то у федеральных театров рост плюс 22%. Вообще, хочу отметить, что в театрах удивительная статистика», — сказал Мединский.

Министр культуры подчеркнул особую поддержку программе «Театры малых городов», оказанную премьер-министром РФ Дмитрием Медведым.

«Начиная с этого года, ежегодно 670 миллионов выделяется малым городам и маленьким театрам, которые фактически сидели на самом небольшом муниципальном финансировании. На эти деньги они ставят новые постановки, покупают необходимое театральное оборудование", — пояснил Мединский.

Начиная с этого года, рассказал Путину глава Минкульта, ежегодно будет выделяться 220 млн рублей на поддержку детских театров.