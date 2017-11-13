«Новая газета» сообщила о смене главного редактора

Дмитрий Муратов покидает пост главного редактора «Новой газеты», передает РБК со ссылкой на свой источник в редакции. Сам Муратов подтвердил, что действительно намерен уйти, а выборы его преемника (эта процедура предусмотрена уставом издания) состоятся в пятницу, 17 ноября.

«Дмитрий Андреевич устал», — объяснил причину ухода главреда НГ источник в редакции газеты.

По сути дела никакого заявления об уходе Муратов подавать не будет: перевыборы носят плановый характер и проводятся раз в два года, просто в этом году действующий главред не выдвинул, как прежде, свою кандидатуру.

Вместо него на пост претендуют три человека — шеф-редактор газеты Алексей Полухин, ее генеральный директор Сергей Кожеуров и редактор отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов.

«Я возглавляю издание уже 22 года. 22 года — это перебор. Еще два года назад я сказал редакции, что это мой последний срок. Вернусь ли я на этот пост когда-нибудь, пока не могу сказать», — заявил РБК сам Муратов.

По его словам, 17 ноября также будет определен состав нового органа в издании — редакционного совета, которому предстоит решать стратегические вопросы. «Функции главного редактора прописаны в законе «О СМИ» — он определяет полностью кадровую и редакционную политику», — напомнил Муратов.

Источник в редакции НГ утверждает, что сам нынешний главред и возглавит этот новый орган, так что будет принимать участие в формировании политики издания даже после ухода с поста непосредственного руководителя. «Дмитрий Андреевич сохранит за собой ключевые вопросы. Это стратегически важно, он все знает, держит все удары», — пояснил информатор.