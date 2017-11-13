Минобрнауки опровергло выселение студентов из общежитий к ЧМ-2018

Минобрнауки заявило, что в регионах студентов местных вузов не будут принудительно выселять из общежитий на время проведения Чемпионата мира по футболу, а полицию и Росгвардию поселят в пустующие на каникулах комнаты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пояснили чиновники, в каникулы в общежитиях освобождаются места, когда учащиеся уезжают домой.

«Процесс размещения сотрудников правоохранительных органов в общежитиях будет проходить в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов. Никакого принудительного выселения студентов данный процесс за собой не влечет», - отметили в ведомстве.

Минобрнауки заявило также, что подобная практика при проведении массовых мероприятий является распространенной и не нарушает учебного процесса, а графики обучения и сессий будут скорректированы с соблюдением требований законодательства в сфере образования.