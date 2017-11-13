СМИ узнали о возможном отстранении России от Олимпиады-2018

Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил телеканалу ARD, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не станет восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Он отметил, что решающее заседание состоится 16 ноября. По мнению журналиста, в этом случае сборная России будет отстранена от участия в южнокорейской Олимпиаде-2018. Зеппельт заявил, что РФ не признала вмешательства государства в антидопинговую программу, несмотря на многочисленные обвинения в нарушениях ее правил. Решение об участии России в Олимпиаде-2018 будет принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря.

В сентябре 2017 года семнадцать антидопинговых агентств, включая организации из США и Великобритании, потребовали от МОК отстранить Россию от участия в зимней Олимпиаде-2018.