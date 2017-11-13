Глава банка «Пересвет» уходит в Московский кредитный банк

Действующий президент банка «Пересвет» Михаил Полунин перейдет на работу в Московский кредитный банк (МКБ), говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«Михаил Полунин будет отвечать за развитие взаимоотношений со стратегическими клиентами банка и эффективное взаимодействие между дирекциями банка, отвечающими за работу с корпоративными клиентами. Данное решение принято в рамках стратегии расширения и укрепления действующей команды банка», — сообщается в заявлении.

В пресс-службе МКБ отказались от комментариев по поводу сроков его прихода в кредитную организацию, сообщает «Интерфакс».

Инвестором санации банка «Пересвет» с сентября является Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Полунин ранее работал в нем вице-президентом, затем был советником президента.

В рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА», МКБ по итогам первого полугодия 2017 года занимает 9-е место по размеру активов. Банк «Пересвет» в рэнкинге по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов.