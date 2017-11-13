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13 ноября 2017, 15:57
Curiosity Марс

На Марсе найден минерал гематит

NASA/JPL-Caltech/MSSS

Вблизи марсианской горы Эолида марсоход «Кьюриосити» обнаружил спектральные признаки присутствия на планете минерала гематита, известного также под названием красный железняк.

Наличие соединений железа на Марсе давно не является сюрпризом для исследователей. Именно они придают поверхности планеты характерный красный цвет. Но пески Марса содержат обычно не гематит, а маггемит. Химически оба этих минерала представляют собой оксид трехвалентного железа (Fe2O3), но отличаются строением кристаллической решетки. Для гематита характерная тригональная сингония, а для маггемита – кубическая. Гематит довольно широко распространен на Земле, маггемит же редок, зато составляет основу красных песков Марса.

Первые признаки гематита на Марсе были выявлены в районе горы Эолида, близ так называемого хребта Веры Рубин. 16 сентября 2017 года при помощи специальной щетки «Кьюриосити» расчистил от пыли участок скальной породы размером около шести сантиметров. Затем установленный на марсоходе прибор Mars Hand Lens Imager (MAHLI), состоящий из манипулятора с камерой, способной делать микрофотографии горных пород и грунта с разрешением до 14,5 мкм на пиксель, сделал снимок этого участка. Характерный фиолетовый оттенок породы заставил заподозрить наличие мелкозернистого гематита. На следующий день значительное присутствие в исследуемой породе этого минерала подтвердил другой инструмент – лазерный спектрограф ChemCam. Обнаружение нового для Марса минерала позволит ученым более достоверно представить условия предыдущих эпох развития планеты, когда этот минерал формировался.

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