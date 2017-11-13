Лондонский храм Митры вернулся на прежнее место

Знаменитый лондонский Митреум очутился на своем историческом месте спустя полвека. После переезда и реконструкции древний памятник вновь открыт для посещения.

Храм бога Митры был найден археологами Уильямом Фрэнсисом Граймсом и Одри Уильямсом в 1954 году в ходе раскопок на месте будущего строительства на площади Уолбрук-сквер. Находка стала археологической сенсацией и место раскопок посетили около полумиллиона человек. Столь сильный общественный резонанс заставил отказаться от первоначального плана полностью демонтировать план, поместив находящиеся в нем скульптуры в музей по отдельности. Но и отказываться от возведения на этом месте офисного здания застройщики не хотели. В результате был найден компромисс: после масштабных раскопок найденные древние постройки были целиком перенесены на свободное место на улице Виктория-стрит, примерно в сотне метров от места обнаружения. Перенос был завершен в 1962 году.

В 2010 году участок на Уолбрук-сквер был куплен корпорацией Bloomberg L.P., решившей возвести на этом месте новое здание своей европейской штаб-квартиры. Компания знала об археологическом потенциале участка и активно содействовала раскопкам. Археологи за несколько сезонов работ нашли множество предметов римской эпохи, включая самые древние письменные документы в Великобритании – римские писчие таблички.

Теперь с открытием офисного здания открывается и масштабная археологическая экспозиция в его подземном этаже, где посетители смогут увидеть остатки римских сооружений, а на верхней галерее будут выставлены более 600 археологических находок, сделанных за последние годы на этом участке. Перевезен на свое историческое место и храм Митры. Экспозиция будет открыта во вторник 14 ноября.

Moving the London Mithraeum from Livius Drusus on Vimeo.