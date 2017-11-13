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13 ноября 2017, 14:22
античность археология история Лондон

Лондонский храм Митры вернулся на прежнее место

Реконструкция храма Митры
Реконструкция храма Митры
PAYE Conservation

Знаменитый лондонский Митреум очутился на своем историческом месте спустя полвека. После переезда и реконструкции древний памятник вновь открыт для посещения.

Храм бога Митры был найден археологами Уильямом Фрэнсисом Граймсом и Одри Уильямсом в 1954 году в ходе раскопок на месте будущего строительства на площади Уолбрук-сквер. Находка стала археологической сенсацией и место раскопок посетили около полумиллиона человек. Столь сильный общественный резонанс заставил отказаться от первоначального плана полностью демонтировать план, поместив находящиеся в нем скульптуры в музей по отдельности. Но и отказываться от возведения на этом месте офисного здания застройщики не хотели. В результате был найден компромисс: после масштабных раскопок найденные древние постройки были целиком перенесены на свободное место на улице Виктория-стрит, примерно в сотне метров от места обнаружения. Перенос был завершен в 1962 году.

В 2010 году участок на Уолбрук-сквер был куплен корпорацией Bloomberg L.P., решившей возвести на этом месте новое здание своей европейской штаб-квартиры. Компания знала об археологическом потенциале участка и активно содействовала раскопкам. Археологи за несколько сезонов работ нашли множество предметов римской эпохи, включая самые древние письменные документы в Великобритании – римские писчие таблички.

Теперь с открытием офисного здания открывается и масштабная археологическая экспозиция в его подземном этаже, где посетители смогут увидеть остатки римских сооружений, а на верхней галерее будут выставлены более 600 археологических находок, сделанных за последние годы на этом участке. Перевезен на свое историческое место и храм Митры. Экспозиция будет открыта во вторник 14 ноября.

Moving the London Mithraeum from Livius Drusus on Vimeo.

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