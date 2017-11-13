13 ноября 2017, 18:24
Путин назвал отношения с Турцией полностью восстановленными
Президент России Владимир Путин в Сочи на встрече со своим турецким коллегой Реджипом Эрдоганом заявил, что отношения двух стран можно считать восстановленными. Об этом сообщает ТАСС.
Он поблагодарил Эрдогана за согласие на рабочую встречу и отметил, что экономические российско-турецкие отношения восстановлены практически в полном объеме.
Реджип Эрдоган в ответной речи подчеркнул, что встречи лидеров Турции и России придают ускорение процессу нормализации отношений, но отметил полезность и телефонного формата общения. По его оценкам, политические, военные, торговые и культурно-экономические связи укрепляются с каждым днем.
Турецкий президент подтвердил, что после Сочи полетит с дальнейшими визитами в Кувейт и Катар.
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