Путин назвал отношения с Турцией полностью восстановленными

Президент России Владимир Путин в Сочи на встрече со своим турецким коллегой Реджипом Эрдоганом заявил, что отношения двух стран можно считать восстановленными. Об этом сообщает ТАСС.

Он поблагодарил Эрдогана за согласие на рабочую встречу и отметил, что экономические российско-турецкие отношения восстановлены практически в полном объеме.

Реджип Эрдоган в ответной речи подчеркнул, что встречи лидеров Турции и России придают ускорение процессу нормализации отношений, но отметил полезность и телефонного формата общения. По его оценкам, политические, военные, торговые и культурно-экономические связи укрепляются с каждым днем.

Турецкий президент подтвердил, что после Сочи полетит с дальнейшими визитами в Кувейт и Катар.