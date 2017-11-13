Источники сообщили о переносе послания Путина на 2018 год

В Кремле считают весьма вероятным перенос президентского послания Федеральному собранию с декабря текущего года на январь 2018 года. Об этом РБК рассказали собственные источники.

Один из собеседников заявил, что вероятность подобного развития событий очень велика. Другой предположил, что послание президента могут перенести на февраль.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

В этом году повышенный интерес к посланию президента объясняется тем, что Владимир Путин может разъяснить вопрос о собственном участии в президентских выборах 2018 года. Пока об этом он отказывается говорить.

«Я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще», — заявил он в октябре.

Между тем в Кремле, по информации РБК, обсуждается несколько сценариев выдвижения Путина в президенты. Согласно базовому, он объявит об этом уже после официального назначения выборов, до съезда «Единой России», который состоится 22–23 декабря и ежегодного Форума действий ОНФ, который также намечен на декабрь. Кроме того, рассматривается вариант, согласно которому Путин может заявить о выдвижении в самом начале января. Он может пойти на выборы как самовыдвиженец. В любом случае президентская кампания будет максимально короткой по времени, а, так как победа Путина не вызывает сомнений, то и торопиться с объявлением о готовности баллотироваться не стоит, заявили источники РБК.