В результате землетрясения в Иране погиб 141 человек

На иракско-иранской границе в ночь на 13 ноября зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на местные источники.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По последним данным, погиб 141 человек, около тысячи ранены. Красный полумесяц сообщил о 70 тысячах иранцах, оставшихся без крова. Турция предложила оказать содействие — в иранские регионы направлены мобильные группы, в больницах готовятся принимать раненых.