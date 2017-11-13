После падения курс биткойна восстановился до 6500 долларов

Курс биткойна восстанавливается в ходе торгов в понедельник после падения в минувшие выходные на 30%, констатировал CoinDesk.com.

На выходные биткойн дешевел до 5500 долларов несмотря на тот факт, что на прошлой неделе был зафиксирован рекорд в 7800 долларов.

В ходе сессии 13 ноября криптовалюта подорожала на 11% до 6539 долларов.

Эксперты уверены, что снижение курса биткойна связано с решением инвесторов избавиться от «классического» биткойна и купить вместо него Bitcoin Cash, ставший в августе независимым.

Помимо этого, разработчики не ввели обещанный на прошлой неделе протокол SegWit2x, который увеличил бы скорость прохождения транзакции.