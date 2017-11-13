СКР предложил WADA совместное расследование

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что ведомство готово совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) расследовать имеющиеся у организации данные о нарушениях допинговых правил.

СК РФ заинтересовался публикацией агентства, утверждающего, что в его распоряжении есть электронный файл базы данных лабораторной информационной системы Московского допингового центра с информацией о тестированиях за период с января 2012 по август 2015 года.

Светлана Петренко заявила, что 13 ноября СК РФ направил в адрес WADA предложение о совместном сотрудничестве. Она напомнила, что ведомство уже расследует уголовное дело в отношении Григория Родченкова о злоупотреблении служебным положением и уничтожении допинг-проб спортсменов.

12 ноября стало известно, что Родченков предоставил комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) дополнительные сведения об употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов.