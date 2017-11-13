RT зарегистрировался иноагентом в США

Телеканал Russia Today зарегистрировался в качестве иностранного агента в США. Об этом говорится в сообщении главного редактора телеканала Маргариты Симонян на сайте телеканала.

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в неё всё ещё верит», — отметила она.

Регистрация произошла после соответствующего требования американского минюста. 13 ноября стало крайним сроком регистрации, в противном случае главу телеканала могли арестовать, а счета СМИ - заморозить. Сам минюст никак не комментировали критику Симоньян,которая заявила о пренебрежении принципом свободы слова. Впоследствии президент России Владимир Путин пообещал действовать «зеркально и быстро» в ответ на ограничения. В настоящее время Госдума готовится принять законопроект о внесении иностранных СМИ в перечень закона о нежелательных организаций с тем, чтобы они также регистрировались как иностранные агенты.