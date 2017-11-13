Строители попали под завал при обрушении новостройки в Саранске

При обрушении строящегося здания многоэтажки в Саранске погиб по меньшей мере один строитель, его коллега госпитализирован в тяжелом состоянии. Под завалами оказались и другие рабочие, передает местное издание stolica-s.su со ссылкой на региональное управление МЧС.

Очевидцы опубликовали фото разрушений в новостройке в Саранске https://t.co/CfY6QIlztv pic.twitter.com/LnJPC3n6Pq — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 13 ноября 2017 г.

Известно, что обрушение произошло в новостройке, которую возвели рядом с домом № 16 А на улице Фурманова. Рухнули лестничные пролеты между шестым и первым этажами.

В паспорте объекта значится компания «Мордовпромстрой», местные СМИ указывают на ее связь с экс-депутатом Госсобрания Республики Мордовия Владимиром Егоровым. Эта фирма, как говорится в сообщениях, в настоящее время проходит процедуру банкротства.