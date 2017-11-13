По факту обрушения новостройки в Саранске завели дело

Следственное управление СКР по Республике Мордовия возбудило уголовное дело по факту обрушения лестничных пролетов в новостройке возле дома № 16 А на улице Фурманова в Саранске, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ — о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Предполагается, что следователи установят причину обрушения лестничных конструкций с шестого по второй этажи и найдут ответственных за нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.

При обрушении строящегося дома в Саранске пострадали 5 человек. По разным данным, один или двое погибли: https://t.co/Y3JHiHGSZD

Видео: @5tv pic.twitter.com/jGCu6fnNFo — РБК (@ru_rbc) 13 ноября 2017 г.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы — судебно-медицинские и строительно-технические. «Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, принимаются меры к изъятию строительно-технической документации», — говорится в сообщении СУ СКР по Мордовии.

По последним данным, под завалами лестничных конструкций погибли трое рабочих, один пострадавший находится в больнице. Обрушение произошло сегодня около 14:00 по местному времени.