13 ноября 2017, 16:49
СМИ узнали о трех жертвах обрушения лестницы в Саранске
Три человека погибли под завалами лестничных пролетов в строящейся девятиэтажке в Саранске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Строитель, не подающий признаков жизни, находится под завалом, его извлекают», — сказал собеседник агентства.
Следственный комитет организовал доследственную проверку.
Напомним, ранее сообщалось о гибели одного строителя при обрушении строящегося многоэтажного жилого дома. Его коллега был госпитализирован в тяжелом состоянии. Под завалами рухнувших пролетов между шестым и седьмым этажами оставались и другие люди.
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