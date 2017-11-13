СМИ узнали о трех жертвах обрушения лестницы в Саранске

Три человека погибли под завалами лестничных пролетов в строящейся девятиэтажке в Саранске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Строитель, не подающий признаков жизни, находится под завалом, его извлекают», — сказал собеседник агентства.

Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Напомним, ранее сообщалось о гибели одного строителя при обрушении строящегося многоэтажного жилого дома. Его коллега был госпитализирован в тяжелом состоянии. Под завалами рухнувших пролетов между шестым и седьмым этажами оставались и другие люди.