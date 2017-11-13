Госдума внесет меры против западных СМИ в закон о нежелательных организациях

Спикер парламента Вячеслав Володин рассказал «Ведомостям», что уже на этой неделе будет принята поправка, позволяющая приравнивать иностранные СМИ к иностранным агентам.

Источник издания сообщил, что законопроект может быть принят в трех чтениях еще до 15 ноября, и изменения коснутся закона «Об информации». Изменения позволят блокировать в интернете материалы нежелательных организаций по представлению Генпрокуратуры.

Этим меры являются зеркальным ответом на требование Минюста США зарегистрировать RT (Russia Today) в качестве иностранного агента. Вячеслав Володин ранее также обещал отреагировать на блокировку Twitter рекламы RT и Sputnik. О том, что предпримут российские власти пока неизвестно.