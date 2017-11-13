В кабмине предложили использовать ИИ для генерации типовых судебных решений

Департамент проектной деятельности правительства направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с предложениями по цифровизации нормотворчества и правоприменения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Инициаторы проекта считают, что оцифровка устаревшей правовой системы поможет улучшить бизнес-климат.

«Несовершенство российской правовой и судебной системы является одним из основных препятствий для инвестиций и развития российской экономики»,— цитирует издание письмо главы проектного офиса правительства Андрея Слепнева.

Так как решить проблемы затягивания сроков рассмотрения, избыточного регулирования и неоднозначного толкования норм обычными путями не удается, Слепнев предложил использовать современные технологии. В частности, искусственный интеллект (ИИ).

Цифровизацию предлагается проводить в три этапа. Сначала следует вывести «устаревшие и неэффективных норм», затем создать по опыту Франции «электронный кодекс». В результате предполагается создать автоматизированную систему поддержки правовых решений (СППР) на основе ИИ.

Источник издания сообщил, что вопросы кодификации для приведения в порядок десятков тысяч подзаконных актов уже обсуждалась на Санкт-Петербургском международном юридическом форуме. Собеседник «Коммерсанта» утверждает, что Минюст принял идею цифровизации позитивно.