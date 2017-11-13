В здании Госдумы открылся первый супермаркет

В здании российской Государственной думы открылся супермаркет, в котором депутаты могут приобрести готовые продукты, полуфабрикаты и непродовольственные товары, передает «Интерфакс».

На том месте, где появился магазин, ранее находилась кулинария для депутатов и посетителей нижней палаты российского парламента. Открывшийся супермаркет стал первой подобного рода торговой точкой в здании на Охотном ряду.

Ранее депутаты Госдумы неоднократно выражали недовольство тем, что не могут на своих рабочих местах приобрести самое необходимое, не выходя на улицу.

СМИ сразу же отметили, что в открывшемся супермаркете продаются, в частности, «предметы женского туалета» (имеются в виду колготки и капроновые носки). Из продуктов в ассортименте имеются сыры и колбасы отечественного производства, свежая выпечка, молочная продукция, овощи и фрукты, шоколад и конфеты, а также алкогольные напитки — шампанское, водка, вино, коньяк и настойки.

Супермаркет принадлежит «Комбинату питания №4», который относится к ведомству Управления делами президента РФ.