Малахов отказался от ТЭФИ за «Пусть говорят»

Телеведущий Андрей Малахов отказался забирать премию ТЭФИ, присужденную проекту «Пусть говорят» в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма», передает ТАСС. По его словам, награда предназначается всей команде, которая работала над созданием программы.

Соответствующее заявление телеведущий сделал сегодня вечером перед началом церемонии вручения Золотой медали имени Льва Николаева.

Ранее стало известно, что гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст попросил передать Малахову премию ТЭФИ — «на память». «Я не забрал статуэтку, оставил в телеакадемии», — пояснил телеведущий, который летом покинул «Первый канал» после полутора десятилетий работы и перешел на «Россию 1».

«Я благодарен жюри, которое посчитало, что я достоин, но я написал очередное письмо, где я сказал, что Миша Шаронин, Наташа Галькович и вся команда ребят, которая работала над проектом, достойны получить эту награду», — пояснил свою позицию Малахов.

Себя в качестве ведущего он сравнил с официантом, который «лишь выносит блюдо», приготовленное другими. Дело в том, что на премии ТЭФИ существует номинация «Лучший ведущий», и если бы речь шла о награждении конкретно Малахова, то статуэтку ему вручали бы именно в этом качестве.

«Когда дают премию программе, ее должна получать команда: редакторы, корреспонденты, шеф-редакторы. Это их праздник», — подытожил телеведущий.