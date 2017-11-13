Джон Бреннан рассказал о запугивании Трампа Путиным

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу CNN высказал предположение, что президент РФ Владимир Путин мог запугать своего американского коллегу.

«Путин очень умно играл над желанием Трампа быть польщенным… Еще я думаю, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится того, что выплывет в результате расследования» — прокомментировал Бренна высказывание Дональда Трампа по итогам беседы с Путиным в Дананге.

Американский президент подчеркнул, что слухи о российском вмешательстве в выборы 2016 года «оскорбили Путина», а это «нехорошо для Соединенных Штатов».

Никаких фактов, подтверждающих свое заявление, Джон Бреннан не предоставил, но отметил настойчивое желание Трампа позволить Путину «уйти от ответа» за вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года.