Замглавы Минэнерго пришел давать показания в защиту Улюкаева

Первый замглавы Минэнерго РФ Алексей Текслер сегодня, 13 ноября, явился на заседание Замоскворецкого суда Москвы для дачи показаний по рассматриваемому там делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева — в качестве свидетеля защиты, передает РИА Новости.

Напомним, Улюкаев стал первым в современной отечественной истории федеральным министром, задержанным и судимым за коррупцию. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Защита заявляет о том, что отпечатков экс-министра нет на сумке, в которой ему, как утверждает следствие, 14 ноября 2016 года передали взятку в размере 2 млн долларов. «Улюкаев вообще не видел, что в сумке», — пояснила правозащитница Дареджан Квеидзе.

На предыдущее заседание по делу, которое состоялось 8 ноября, следователи принесли коробку с надписью «1,8 млн долларов» и пластиковый пакет, где, судя по всему, лежало еще 200 тысяч долларов (что в совокупности составляет вменяемую Улюкаеву взятку). Зачем наличные были принесены в суд, не уточнялось.

Прокурор на том же заседании поинтересовался у экс-министра, получал ли он взятку. Улюкаев отказался отвечать до дачи показаний и возмутился тем, что вопрос был задан сидя (в соответствии с процессуальным законодательством вопросы участникам процесса нужно задавать и отвечать на них стоя).